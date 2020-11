Coronavirus: Parma resta zona gialla

Parma e tutta l'Emilia-Romagna restano zona gialla. Il Governo ha stabilito il passaggio di alcune regioni dalla zona gialla a quella arancione a partire da domani, mercoledì 11 novembre; Toscana, Liguria, Abruzzo, Basilicata e Umbria. Parma, così come le altre città della regione, rimangono zona gialla. Le regole, quindi, non cambiano. I numeri dei contagi relativi alla nostra città sono sotto controllo e nelle ultime 24 ore sono scesi. Per quanto riguarda la terapia intensiva i pazienti ricoverati sono venti: la strutture sanitarie stanno rispondendo in modo ottimale alla seconda ondata di emergenza.