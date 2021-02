Coronavirus, pazienti in calo al Maggiore: "Ma tenete la guardia alta"

Sono 82 i nuovi casi di contagio da Covid-19 registrati a Parma e provincia nelle ultime 24 ore, di cui 59 sintomatici.cocie Non si è registrato invece nessuno decesso. I pazienti in terapia intensiva sono dieci: non c'è stata nessuna variazione rispetto a ieri.

