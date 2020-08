Coronavirus: positivi due clienti di un bar di via Duca Alessandro

Due clienti del bar Cafè La Fortezza, in viale Duca Alessandro 45 a Parma sono risultati positivi al coronavirus. Le due persone, un ragazzo di 19 anni residente in città e una 20enne asintomatica residente sempre a Parma, hanno frequentato il locale nei giorni scorsi. I due ragazzi non sono entrati in contatto tra loro ed hanno frequentato il locale in due momenti distinti, rispettivamente il 23 e 24 agosto.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

A questo proposito l’Azienda Usl di Parma invita ad effettuare un tampone di controllo tutti coloro che hanno frequentato il locale domenica 23 agosto, dalle 19 alle 21 e lunedì 24 agosto, dalle 22.30 alle 24. Le persone interessate potranno presentarsi lunedì 31 agosto alla sede del Dipartimento di Sanità Pubblica in via Vasari 13/a a Parma, dalle 12.30 alle 13.30: il test verrà effettuato con la modalità drive-through. Si ricorda che per sottoporsi al test è sufficiente presentarsi muniti di documento d’identità, tessera sanitaria ed una penna necessaria per la compilazione di un modulo.