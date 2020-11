Coronavirus, quarantene e tamponi per alcune classi: 15 scuole tra città e provincia

Negli ultimi 7 giorni (dal 20 al 26 novembre) i professionisti del Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Azienda Usl di Parma sono stati impegnati nella gestione di casi di Coronavirus che hanno coinvolto numerose scuole di Parma e provincia.

A seguito delle indagini epidemiologiche eseguite, i sanitari hanno disposto la quarantena in varie classi e sezioni di 15 scuole tra città e provincia: a Parma, una sezione dell’asilo Aladino, una sezione della scuola d’infanzia Girasoli, una sezione della scuola d’infanzia Arcobaleno, una classe della scuola primaria Don Milani, una classe della scuola primaria Micheli, una classe della scuola primaria Palli, una classe della scuola elementare Zerbini.

In provincia, è stata disposta la quarantena per una sezione dell’asilo Verde Azzurro di Torrile, una sezione dell’asilo Cip e Ciop di Sissa Trecasali, una sezione della scuola d’infanzia di Fontevivo, una sezione dell’asilo nido Cucciolo di Fontevivo, una sezione della scuola d’infanzia Don Minzoni di Felino, una sezione della scuola d’infanzia di Pilastro di Langhirano, una classe della scuola primaria Oreste Boni di Sorbolo, una classe della scuola Verdi di Corcagnano.

In queste classi e sezioni alunni e insegnanti sono stati o saranno sottoposti a tampone.

Sono stati altresì riscontrati isolati casi di positività in queste scuole, a Parma: asilo Tata Clio Lab, scuola primaria Racagni, scuola primaria Corridoni, scuola primaria San Leonardo, scuola primaria San Vitale, scuola primaria Rodari, scuola media Don Cavalli, scuola media Fra Salimbene, scuola media Salvo D’Acquisto, scuola media Malpeli di Baganzola, liceo Bertolucci, liceo San Vitale, liceo Maria Luigia, istituto Levi, istituto Bodoni, CPIA (Centro Provinciale per l'Istruzione degli Adulti); in provincia: asilo Acchiappasogni di Sorbolo, asilo Casa Arancione di Salsomaggiore, scuola elementare IC Verdi di Carignano, scuola primaria di Mezzani IC Sorbolo, scuola primaria Pezzani di Noceto, scuola primaria di Fontevivo, scuola primaria De Amicis di Fidenza, scuola primaria di Calestano, scuola primaria IC Fontanellato, scuola media Falcone Borsellino di Torrile, scuola media IC Traversetolo, scuola media Da Vinci di Sorbolo, istituto Paciolo D’Annunzio di Fidenza.

In queste scuole, nelle classi dove sono stati rilevati isolati casi di positività al coronavirus, l’attività didattica continua regolarmente, ma alunni e insegnanti saranno sottoposti a tampone.