Coronavirus, quarantene e tamponi per alcune classi di 6 scuole tra città e provincia

Nelle giornate di sabato e domenica scorsi i professionisti del Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Azienda Usl di Parma sono stati impegnati nella gestione di casi di coronavirus che hanno coinvolto alcune scuole di Parma e provincia.

A seguito delle indagini epidemiologiche eseguite, i sanitari hanno disposto la quarantena in varie classi di 6 scuole tra città e provincia: una classe dell’Istituto comprensivo Parmigianino, una del liceo Ulivi, una del liceo Bertolucci, una della scuola media Fra’ Salimbene. In provincia sono in quarantena una classe della scuola elementare Belloni a Colorno e una classe alla scuola dell’infanzia Vignali di Salsomaggiore, una della scuola media di Collecchio. In tutte queste scuole sono da programmare i test tampone.

Sono stati altresì riscontrati isolati casi di positività in altre 8 scuole tra Parma e provincia: all’Itas Bocchialini, al liceo Marconi, al CPIA Parma, al liceo San Vitale, alla scuola media Manzoni di Roccabianca, alla scuola media San Vitale, alla scuola media Pellacani a Noceto e alla scuola media di Sorbolo

In queste scuole l’attività didattica continua regolarmente, ma alunni e insegnanti saranno sottoposti a tampone.