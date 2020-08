Norme anti Covid, quasi 800 persone controllate nel week end: 5 multe

Nel corso del week end appena trascorso - da venerdì 21 a domenica 23 agosto - le forze dell'ordine hanno controllato quasi 800 persone per verificare il rispetto delle norme anti-Covid, in particolare per quanto riguarda il rispetto delle nuove norme che prevedono l'obbligo di indossare la mascherina anche all'aperto, nei luoghi in cui è possibile che di possano creare degli assembramenti. Le persone multate sono state cinque. Sono stati controllati anche 161 locali: in un solo caso è stata registrata un'irregolarità.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.