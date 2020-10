Scuole, il contagio continua ad espandersi: nuovi casi di positività in 15 classi di 8 istituti

Il contagio da coronavirus all'interno delle scuole di Parma e provincia continua ad espandersi. Tra mercoledì 14 e giovedì 15 ottobre, infatti, sono stati registrati nuovi casi di positività al Covid-19 in quindici classi tra la città e la provincia: in totale i casi sono stati registrati in otto istituti scolastici. Nel dettaglio sono stati registrati alcuni casi in due classi del Liceo Sanvitale: in questo caso è stata disposta la quarantena per entrambe.

Sono stati poi riscontrati singoli casi in quindici classi, di otto scuole: a Parma, all’Istituto Bodoni - tre classi - all’Istituto Melloni, al liceo linguistico Marconi - quattro classi, al liceo Bertolucci, al liceo artistico Toschi, al liceo San Vitale - tre classi - alla scuola elementare Bottego e al liceo Gadda di Fornovo. Per queste classi l’attività didattica continua regolarmente, ma alunni e insegnanti saranno sottoposti a tampone.