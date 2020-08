Tornano dall'Albania: sette positivi al coronavirus

Sono tornati dopo un viaggio nel loro Paese d'origine, l'Albania, e sono poi risultati tutti positivi al coronavirus. Sette persone, che fanno parte dello stesso nucleo famigliare, hanno deciso di trascorrere un periodo all'estero nella loro patria: al ritorno hanno tutti deciso di sottoporsi volontariamente al tampone, per cercare di tutelare la salute delle persone con le quali avrebbero potuto entrare in contatto. Da subito le sette persone si sono messe in quarantena: i risultati dei test ha evidenziato la positività di tutte le persone, che ora si trovano presso la propria abitazione di Fornovo. La situazione, che è sotto controllo, è monitorata dalle autorità sanitarie locali.

