Coronavirus, altri tre casi nelle scuole: due negli asili nido e uno alle elementari

Tre nuovi casi di contagio da coronavirus all'interno degli istituti scolastici di Parma. Un bambino che frequenta l’asilo Acquerello di Parma è infatti risultato positivo al Covid-19. Un caso si è registrato anche all'interno dell'asilo nido Aladino, sezione piccoli, di Parma.

Da subito è stato attivato il protocollo anticontagio Covid con la chiusura immediata nella giornata di ieri, 6 ottobre, delle sezioni interessate ed è stata attivata la quarantena disposta dall'Ausl per i bambini e per il personale. Le sezioni rimarranno chiuse da oggi fino al 12 ottobre compreso come da prescrizione Ausl, e bambini e personale verranno sottoposti a tampone.

I genitori dei bambini dei plessi interessati hanno ricevuto la comunicazione dell'attivazione del protocollo e sono stati contattati da Ausl per l’esecuzione dei tamponi. Le attività di controllo vedono il Settore Educativi del Comune di Parma lavorare in stretta collaborazione con l’Ausl di Parma.

I professionisti del Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Ausl hanno disposto la quarantena per la classe. In settimana, alunni e insegnanti saranno sottoposti a tampone.

Un secondo caso di positività al Covid-19 è stato registrato all'interno della scuola Rodari di Parma: un bambino infatti è risultato contagiato. Ieri, martedì 6 ottobre, sono stati effettuati 100 tamponi all'interno della scuola. Nessuna quarantena, ma è previsto il secondo tampone per compagni e insegnanti dell’alunno risultato positivo.

“Continuiamo a lavorare per mantenere e garantire la massima sicurezza per i nostri bambini, il personale e le famiglie. La collaborazione con l’Ausl e le famiglie ci permette di affrontare questi momenti delicati con tempestività. Abbiamo un protocollo da rispettare e abbiamo massima attenzione. Ringrazio le famiglie, il personale per la costante collaborazione” - ha dichiarato l’assessora all’Educazione e alla Scuola Ines Selett