Corrispondenza non consegnata? Il postino la lanciava nel greto del torrente

I Carabinieri della Stazione di Traversetolo,al termine dell’attività d’indagine, hanno denunciato un 35enne per violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza. Il 23 settembre, il denunciato, è stato visto da un passante, percorrere alla guida di un’autovettura una strada privata. Raggiunto un posto isolato ha rallentato e gettato, nel gretto del torrente, un involucroallontanandosi. Il passante, incuriosito ha raccolto quanto disperso rendendosi conto che si trattava di corrispondenza varia, consegnandola ai Carabinieri della Stazione di Traversetolo. I militari, hanno accertato tramite la ditta incaricata della consegna della posta in paese chi fosse il postino e successivamente controllando le immagini di sorveglianza delle telecamere, hanno individuato l’autovettura con alla guida il denunciato. L’interessato, convocato in Caserma ha inizialmente negato ogni addebito, ma nel corso della redazione del verbale sono emersi concreti elementi di colpevolezza. Grande parte della corrispondenza è stata recapitata ai destinatari dai militari della Stazione di Traversetolo.