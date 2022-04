Corsa folle in tangenziale, auto e moto si sfidano e provocano un incidente: 5 feriti

Notte movimentata a Parma. E' finita senza tragiche conseguenze, la 'corsa' tra un'auto e una moto lanciate a tutta velocità sul rettilineo della tangenziale con ingresso in via Mantova, direzione Reggio Emilia, dove all'1:10 circa è andata in scena una sorta di 'gara clandestina' che ha visto la moto essere speronata dalla stessa auto con la quale gareggiava. Il centauro, secondo le prime ricostruzioni, avrebbe perso il controllo e sarebbe finito con la sua due ruote su un'altra macchina, urtando quest'ultima e provocando un incidente che ha coinvolto 5 persone, tutte con ferite di media gravità, trasportati al Pronto Soccorso di Parma.