Corse clandestine: il video choc dei sorpassi alla cieca

Spunta un nuovo video, pubblicato sulla piattaforma Tik Tok, che mostra alcuni sorpassi alla cieca, effettuati a folli velocità lungo la tangenziale di Parma, in direzione Fidenza. Dopo lo scandalo delle corse clandestine (L'INCHIESTA), un fenomeno mai passato di moda a Parma, ma che sta riprendendo vigore negli ultimi tempi e che costituirebbe un vero business, con vincite fino a 5 mila euro a sera per i piloti improvvisati, ora anche i sorpassi senza regole che mettono in pericolo gli altri utenti della strada.

Guarda il VIDEO

I ragazzi che si trovano all'autolavaggio di via Emilia Est a Parma hanno fatto sentire la loro voce dopo gli articoli sulle corse clandestine. che si svolgerebbero lungo la tangenziale di Parma. "Nessuna corsa clandestina. Siamo solo appassionati di auto e ci ritroviamo solo per fare due chiacchiere mentre laviamo le macchine".