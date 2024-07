Cosa sappiamo dell’incidente: cosa è successo e perché

Qual è stata la dinamica dell'incidente? Cosa è successo oggi pomeriggio intorno alle 16? Perché il treno merci è deragliato? Le indagini sono già partite e al momento di certo si sa che il carico del mezzo merci ha invaso via Toscana provocando grossi danni alle infrastrutture della zona con una trentina di auto colpite dai sassi partiti come proiettili esplosi da un fucile.

È rimasto coinvolto anche un treno passeggeri regionale che viaggiava verso la stazione di Parma. I due mezzi si sarebbero toccati secondo alcune ipotesi (ma in serata questa teoria è stata smentita), mentre secondo altre il regionale sarebbe stato colpito dai detriti del treno merci in uscita dalla stazione di Parma e diretto a Bologna. Ma è tutto al vaglio. Il treno passeggeri è poi riuscito a raggiungere la stazione di Parma, Il merci è deragliato.

Alcuni testimoni hanno parlato di un forte rumore di freni, mentre altri hanno detto pche il treno merci viaggiava a velocità elevata. Tutte ipotesi che andranno valutate attentamente per essere confermate o smentite.

Si sta lavorando anche all'ipotesi del guasto meccanico, che ovviamente in queste ore non è escluso.

Al momento resta un fatto, confermato in serata: due carri vuoti del treno merci diretto a Bologna sono usciti dai binari e hanno provocato il sollevamento del pietriccio dal terreno che ha urtato alcuni finestrini del treno passeggeri poi riuscito a raggiungere la stazione di Parma e che viaggiava in direzione opposta al merci. Gli stessi detriti finiti sulla strada hanno anche causato il ferimento delle tre persone finite in ospedale.