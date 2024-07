"Così abbiamo scovato l'hub della coca"

Smantellato un traffico di cocaina che da Parma, quale base operativa, inondava di droga numerose province limitrofe e diverse zone del nord Italia. Il presunto grossista – destinatario della misura custodiale in carcere - è risultato essere nullatenente nonostante. Nonostatnte tutto, conduceva una vita agiata in una villa nella periferia di Parma che sarebbe stata utilizzata come magazzino logistico per la sostanza stupefacente. Stando alla ricostruzione delle Fiamme Gialle, avrebbe avuto contatti in grado di garantirgli forniture costanti di cocaina per quantitativi considerevoli che avrebbe pagato 27.000 euro al chilo per poi rivenderla a 40.000 euro.

Nei suoi confronti e a carico di altri due indagati – il corriere tratto in arresto a Cervia e uno spacciatore che avrebbe effettuato almeno 222 cessioni di cocaina a Parma – è stato quantificato il profitto delle cessioni di sostanza stupefacente pari a complessivi 360.000 euro ed è stata data esecuzione al sequestro di tale somma su beni mobili, immobili e partecipazioni societarie dei tre indagati. Durante le indagini sono state riscontrate numerosissime cessioni di stupefacenti pari almeno a circa 9 chili di cocaina, ceduta allo spaccio a un prezzo compreso tra 50 e 70 euro al grammo. Nel corso di una delle perquisizioni compiute in data odierna durante l’attività esecutiva a carico di uno dei destinatari della misura cautelare residente in Rimini, è stata rinvenuta un’ulteriore quantità di cocaina pari a circa 500 grammi.