Costa di Castrignano, perde l'orientamento: salvato dal Soccorso Alpino

Poco dopo le 18:30 di ieri pomeriggio, la stazione monte Orsaro è stata attivata dalla Centrale Operativa del 118 perché un uomo aveva perso l'orientamento a Costa di Castrignano di Calestano. L'uomo, un 75enne residente in Provincia di Parma, ha riferito ai soccorsi di aver visto un cartello che indicava il sentiero PR CA 130 ma non sapeva come orientarsi per fare rientro al proprio mezzo. Sono così partite due squadre del Soccorso Alpino e Speleologico Emilia Romagna che, dopo aver ricevuto le coordinate dalla Centrale Operativa, hanno raggiunto il disperso che fortunatamente non ha presentatoa problematiche sanitarie e lo hanno riaccompagnato alla sua auto. Le operazioni si sono concluse dopo le 20:00.