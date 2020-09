Costringono con le minacce l'ex di lei ad uscire da casa sua: denunciati

Si sono introdotti, in più occasioni, all'interno dell'abitazione di un parmigiano di 52 anni, che vive nel quartiere Oltretorrente a Parma, con la forza e lo hanno costretto ad uscire, per avere la casa a disposizione. Un uomo di 52 e una donna di 46 anni, parmigiani residenti in città, sono stati denunciati per aver preso di mira l'ex compagno di lei, il 52enne proprietario dell'abitazione. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri infatti la coppia avrebbe usato la forza per entrare in casa sua e per cacciarlo, allo scopo di utilizzare la sua abitazione. Dopo l'ennesimo episodio l'uomo ha decido di denunciare tutto ai militari, che hanno svolto le indagini e notificato le denunce per violazione di domicilio e minacce nei confronti del 52enne e della donna di 46 anni.

