Covid: 35 nuovi casi a Parma e provincia

Sono 35 i nuovi casi di Covid a Parma e provincia, di cui 10 asintomatici. Otto sono stati rilevati nell’ambito dell’attività di contact tracing, 8 a seguito dell’insorgenza di sintomi; 8 a seguito di screening su determinate categorie (fra cui scuole e strutture sanitarie). Due persone sono risultate positive al rientro dall'estero (Ucraina e Moldavia). Infine, 5 sono risultate positive con test eseguito in pre-ricovero, di cui uno su genitore accompagnatore, e 4 in ricovero.

Sono invece 5 i pazienti in terapia intensiva: uno in più rispetto a ieri. In tutta la regione i ricoverati in terapia intensiva sono invece 49 (+14 rispetto a ieri) e 392 (+9, sempre da ieri) quelli ricoverati negli altri reparti Covid.

Sempre in Emilia Romagna, su oltre 12.600 tamponi effettuati sono stati rintracciati 453 nuovi positivi, di cui 211 asintomatici da screening regionali e attività di contact tracing. Le persone guarite salgono a 27.124 (+79), 155 quelle già in isolamento al momento del tampone.

Effettuati anche più di 2.000 test sierologici. Oltre il 95% dei casi attivi con sintomi lievi in isolamento a casa. In aumento i ricoveri, un nuovo decesso in provincia di Modena. Si tratta di un novantenne.