Covid a Fidenza: quarantena in 4 materne e stop alle lezioni in altre 9 classi

Quattro scuole materne sono in quarantena e in altre nove classi delle Elementari le lezioni sono sospese. E' questa la situazione relativa al contagio da Covid-19 all'interno degli istituti scolastici di Fidenza. In seguito all'effettuazione dei tamponi ad alunni ed insegnanti che frequentano le scuole in cui erano stati rilevati casi di contagio ben quattro scuole materne sono state messe in quarantena. Anche nove classi delle Elementari hanno dovuto interrompere le lezioni in seguito alla presenza di alcune persone positive al Coronavirus.

"L'Igiene Pubblica - sottolinea Andrea Massari, sindaco di Fidenza - sta monitorando tutti i singoli casi e dispone per ogni situazione monitoraggio, tamponi o quarantena. I tamponi per insegnanti, bimbi e se del caso genitori vengono decisi, prenotati ed eseguiti gratuitamente dal servizio Pubblico".

Ecco la situazione nelle scuole

Scuole dell'Infanzia Battisti: quarantena di una sezione e di 70 bambini che hanno usufruito del dormitorio. (domani dovrebbero essere tutti dichiarati negativi al tampone). Scuole dell'infanzia Vianello: la scuola dell'infanzia è in quarantena. Scuola dell'Infanzia Lodesana: 3 sezioni in quarantena. Scuola dell'Infanzia Rodari: 2 sezioni in quarantena. Scuola Primaria Canossa: sospesa la frequenza di 1 classe fino all'esito tamponi. Scuola primaria Ongaro: sospesa la frequenza di 2 classi fino ad esito dei tamponi. Scuola primaria Collodi: sospesa la frequenza di 1 classi fino ad esito dei tamponi. Scuola primaria Seme: sospesa la frequenza di 4 classi fino all'esito dei tamponi una classe in quarantena. Scuola secondaria di primo grado Zani: sospesa la frequenza di 1 classe. Scuola secondaria di secondo grado Paciolo d'Annunzio: sospesa la frequenza di 2 classi fino ad esito dei tamponi.

