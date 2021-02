Il Covid a Fidenza: una scuola dell'infanzia e altre 7 sezioni in quarantena

A Fidenza, in seguito all'accertamento di alcuni casi di contagio da Covid-19 tra gli alunni, la scuola dell'infanzia Vianello, è finita tutta in quarantena. Intere sezioni di altre scuole dell'infanzia del territorio sono finite anch'esse in quarantena, in seguito alla presenza di casi di positività al coronavirus. Come previsto dai protocolli il personale scolastico e i compagni di classe degli alunni positivi sono stati sottoposti al tampone, per escludere la presenza di altri casi.

Tra i casi di contagi registrati a Fidenza, infatti, molti riguardano nuclei famigliari con bimbi che frequentano le scuole dell'infanzia e la primaria di primo e secondo grado. Alla scuola dell'infanzia Battisti quarantena di 70 bambini che hanno usufruito del dormitorio fino al 10 febbraio e di una sezione fino al 12 febbraio. La scuola dell'infanzia Vianello è in quarantena fino all'11 febbraio mentre al'interno della scuola dell'infanzai Lodesana sono finite in quarantena 3 sezioni, fino al 12 febbraio.

Nella scuola dell'infanzia Magnani è stata sospesa la frequenza di una sezione mentre all'interno della scuola primaria De Amicis è stata sospesa la frequenza di una classe. Alla scuola primaria Seme è stata sospesa la frequenza di tre classi mentre alla scuola secondaria di primo grado Zani è stata sospesa la frequenza di due classi. All'interno degli istituti superiori in nessuna classe la frequenza è sospesa.