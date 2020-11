Covid: a Parma domani nuove misure restrittive

Nelle prossime ore a Parma scatteranno nuove misure restrittive che prevedono la limitazione di alcune attività e che conterranno alcuni provvedimenti per contrastare gli assembramenti.

Si attende per domani, giovedì 12 novembre, la firma del presidente della Regione Stefano Bonaccini che avverte: "La diffusione del contagio va fermata se non vogliamo rassegnarci ad un carico che diventerà insostenibile per il sistema sanitario, al blocco totale dell'attività scolastica e dell'attività lavorativa, limitata ai soli servizi essenziali".