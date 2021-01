Covid: a Parma e provincia vaccinate quasi 14.500 persone

Nella giornata di ieri, lunedì 18 gennaio, a Parma e provincia sono state vaccinate contro il Coronavirus 325 persone, di cui 101 persone (2 prime dosi e 99 richiami di seconda dose) al Centro vaccinazioni dell'Ospedale Maggiore e 224 persone (tutte prime dosi) in tre Centri residenziali anziani (Villa Sant'Ilario a Parma, Villa Margherita a Calestano e Selene Conti a Borgotaro). Dall'inizio della campagna vaccinale, il totale delle vaccinazioni somministrate a Parma e provincia è pari a 14.474, di cui 14.375 prime dosi e 99 seconde dosi.

Ricordiamo che nella fase attuale della campagna hanno diritto alla vaccinazione: - gli operatori sanitari e non degli ospedali pubblici e privati

accreditati, gli operatori sanitari delle strutture territoriali di Ausl e del privato accreditato, oltre ad altre categorie di operatori e professionisti sanitari: per tutti è in corso la somministrazione della seconda dose presso il Centro vaccinale dell'Ospedale Maggiore a Parma;

- gli operatori sanitari e gli ospiti dei Centri residenziali anziani (Cra) di Parma e provincia, per i quali è in corso la somministrazione della prima dose presso le strutture da parte delle équipe mobili infermieristiche Ausl.