Covid: a Parma il 6,5% delle vaccinazioni in Regione

Dall'inizio della campagna di vaccinazione contro il Covid-19 - che sta interessando sanitari, operatori delle strutture mediche, lavoratori e ospiti delle Rsa - a Parma è stato effettuato il 6,5% delle vaccinazioni che sono state effettuate in tutta la regione Emilia-Romagna. Secondo gli ultimi dati disponibili infatti a Parma e provincia sono state effettuate, fino a tutta la giornata di ieri 6 gennaio, circa 2.100 vaccinazioni mentre in tutta la regione si è giunti a quota 32 mila. Per quanto riguarda la nostra provincia ieri, 6 gennaio, sono state vaccinate 60 persone - 40 ospiti e 20 operatori - della Cra Villa Serena di Basilicanova mentre oggi sarà la volta della Cra di Colorno.