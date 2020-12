Covid: a Parma nel 2020 mille morti in più rispetto ai due anni precedenti

Nel 2020 a Parma e provincia si sono registrati oltre mille decessi in più, rispetto allo stesso periodo - dal 1° gennaio al 30 novembre - rispetto dei due anni precedenti, ovvero il 2019 ed il 2018. Il dato è significativo perchè nel corso dell'anno ancora in corso il numero di morti è aumentato esponenzialmente a causa dell'emergenza sanitaria dovuta al contagio da Covid-19. L'aumento, in percentuale, più alto si è registrato nel corso del periodo della prima ondata - a partire dal mese di marzo del 2020 - ma il numero di decessi è aumentato anche durante la seconda ondata del contagio da coronavirus, ancora in corso. Se nel 2018 il numero di decessi era stato di 2.580 e nel 2019 - sempre da gennaio a novembre - era stato 2.674 nel 2020 è stato di 3.770. Un dato sul quale ha inciso il numero di morti a causa del Covid-19.