Covid: a Parma vaccinate oltre 10 mila persone

Dall'inizio della campagna di vaccinazioni contro il Covid, che sta coinvolgendo operatori sanitari, lavoratori delle Aziende sanitarie e ospiti delle strutture residenziali per anziani, a Parma e provincia sono state vaccinate più di 10 mila persone. Secondo i dati relativi a tutta la giornata di ieri, martedì 12 gennaio, infatti il numero di dosi somministrate ha raggiunto il numero di 10.010. Le vaccinazioni stanno procedendo giorno per giorno: oltre alle vaccinazioni dei sanitari da qualche giorno sono partite quelle che riguardano gli ospiti delle Cra in tutta la provincia di Parma.