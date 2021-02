Covid: al via da oggi il nuovo centro vaccinale Ausl alla Casa della salute di Langhirano

E’ stata la signora Angiolina, anni 96, stamattina alle 8 ad inaugurare il nuovo centro vaccinale dell’Azienda Usl alla Casa della salute di via Roma a Langhirano.

La sua è la prima delle 120 dosi di vaccino già prenotate per oggi per altrettanti anziani ultra 85enni, aventi diritto in questa fase, che da questa mattina possono essere immunizzati nel nuovo punto vaccinale Ausl . Quello della Casa della salute di Langhirano è un ulteriore nuovo centro vaccinale Ausl operativo in provincia, dopo quello aperto il 19 febbraio all’ospedale di Vaio e quello nella sede Avis di Borgotaro (al via da oggi), che si aggiungono al centro vaccinale dell’ospedale Maggiore in funzione da dicembre.

“Con grande soddisfazione oggi inauguriamo un nuovo centro vaccinale, il primo realizzato all’interno di una Casa della salute - commenta il commissario straordinario dell’Ausl di Parma Anna Maria Petrini - In questa sede saremo in grado di vaccinare, come massima capacità, fino a 600 persone al giorno in 5 ambulatori ma tutto dipende dalle consegne dei vaccini. Intanto partiamo con 120 vaccinazioni oggi e 240 domani, e i cittadini hanno già espresso il loro apprezzamento positivo per l’accoglienza”.

Oltre 200 metri quadrati, tre ambulatori subito operativi per dodici ore al giorno con la possibilità di arrivare a cinque una volta entrate a regime anche le consegne del vaccino, il centro vaccinale di Langhirano è stato allestito al piano terra dell’edificio di Via Roma.

“Oltre ai tanti professionisti e operatori sanitari coinvolti, ho il dovere di ringraziare il Cav.Ilari che ha voluto mettere a disposizione a titolo gratuito un’area adiacente all’attuale parcheggio della Casa della salute per poter ampliare la capienza di posti auto, un’esigenza che sentiremo sicuramente a breve”, sostiene il direttore del distretto Sud-Est Ausl, Valerio Giannattasio.

Oltre alla Commissaria straordinaria Ausl, al direttore del distretto e altri dirigenti dell’Azienda sanitaria, all’apertura del nuovo centro vaccinale erano presenti oggi il sindaco di Langhirano, Giordano Bricoli, il presidente del Comitato di distretto e sindaco di Sala Baganza, Aldo Spina, e le autorità militari locali.

Si ricorda che le prenotazioni sono attualmente aperte solo per le persone che hanno 85 anni compiuti e oltre, e che dal primo marzo saranno estese anche alle persone dagli 80 agli 84 anni inclusi, con le stesse modalità

