Covid, blitz dei carabinieri in Oltretorrente: chiusi quattro locali, aperti oltre l'orario consentito

I controlli per il rispetto delle normative anti Covid-19 hanno portato, nel corso degli ultimi giorni, alla chiusura temporanea di quattro locali nella zona dell'Oltretorrente: il provvedimento è stato preso per il mancato rispetto delle disposizioni relative al consumo di bevande e alimenti in assenza di tavoli.

I carabinieri del comando provinciale di Parma, in collaborazione con i carabinieri del Nas e con la polizia Locale, infatti hanno verificato che i clienti dei locali stavano consumando in piedi - e non ai tavoli - bevande ed alimenti, dopo l'orario limite delle 21, fissato dall'ultimo decreto del Governo. L'orario di apertura è consentito fino a mezzanotte solo in presenza di tavoli. I titolari dei locali sono stati multati per 400 euro mentre i locali sono stati chiusi per cinque giorni. All'interno di un quinto locale sono state riscontrate carenze igienico-sanitarie e l'assenza di prodotti per l'igienizzazione delle mani e della cartellonistica, prevista dai protocolli.