Covid, calano i contagi nelle scuole: sono 372 in una settimana

Nella settimana dal 9 al 15 maggio si sono registrati 372 nuovi casi di positività al coronavirus nelle scuole di Parma e provincia, un numero inferiore rispetto a quella precedente (427), così suddivisi: 23 casi nei nidi, 45 nelle materne, 122 nelle elementari, 83 nelle medie e 99 nelle superiori.

“Nella settimana 9-15 maggio - spiega Gianrocco Martino, medico del Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Ausl – le scuole primarie restano le più coinvolte dall’epidemia in corso, mentre si registra una lieve diminuzione dei casi nelle scuole medie e superiori e la stabilizzazione, ormai da diverse settimane, dei contagi nelle scuole dell’infanzia. La fascia 0-14 è stata interessata nel 14% circa della totalità dei casi registrati, valore uguale alla scorsa settimana. Dopo quasi due mesi con oltre 400 nuovi casi positivi riscontrati a settimana, negli ultimi sette giorni si registra una leggera flessione, in linea con quanto si sta verificando nella popolazione generale. Le inchieste epidemiologiche ed il contact-tracing degli operatori AUSL – conclude il Medico - hanno evidenziato che nella maggior parte dei casi il focolaio parte in casa per contatti familiari o risulta legato ad attività ricreative pomeridiane extrascolastiche”.