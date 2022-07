Covid, è un luglio choc: a Parma 12.000 contagi e 31 morti in più rispetto a un anno fa

Quasi 12.500 contagi contro 611. E ancora: trentatrè morti contro due decessi. Il Covid, un'estate dopo. E' un luglio choc quello che lasciano in eredità i numeri della pandemia a Parma e provincia nel 2022. In 365 giorni, rispetto allo stesso mese dell'anno scorso, è cambiato il mondo: con un peggioramento scritto nelle cifre che sono lì a raccontare di un virus che rispetto a un anno fa è tornato prepotentemente a farsi sentire nella vita dei parmigiani. Confrontando infatti i contagi del mese di luglio 2021 (primi 29 giorni) con lo stesso periodo di quest'anno, saltano subito agli occhi differenze enormi: perché se un anno fa i positivi nel periodo 1-29 luglio erano stati complessivamente appena 611, quest'anno, sempre nello stesso arco temporale, i contagi da Covid nella nostra provincia sono stati 12.403. Una differenza enorme. La gravità del confronto non regge nemmeno per quanto riguarda i decessi: se un anno fa tra il primo e il 29 luglio c'erano stati due morti, quest'anno nello stesso periodo si sono registrati 33 decessi. Il segnale che il virus è tornato a colpire in modo brutale, in un periodo, l'estate, in cui generalmente avrebbe dovuto attenuarsi come nei due anni di pandemia precedenti.