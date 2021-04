Covid: da domani riaprono le scuole fino alla prima media

Parma e provincia rimane in zona rossa ma tornano le lezioni in presenza per alcuni studenti

A partire da domani, mercoledì 7 aprile, a Parma e provincia - che restano zona rossa almeno per un'altra settimana - riapriranno parzialmente le scuole - fino alla prima media - come previsto dal decreto legge del 1° aprile. Per tutti gli altri le lezioni proseguono a distanza. Le attività di laboratorio in presenza sono sempre garantite, così come le lezioni per gli alunni con disabilità. Gli studenti dopo la prima media continueranno con la Didattica a Distanza.

Le Regioni però potranno decidere la chiusura delle scuole in presenza “in casi di eccezionale e straordinaria necessità dovuta alla presenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica. I provvedimenti di deroga sono motivatamente adottati sentite le competenti autorità sanitarie e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, anche con riferimento alla possibilità di limitarne l’applicazione a specifiche aree del territorio”.