Covid, dai parmigiani semaforo verde alle nuove norme: "Rispettiamole per evitare un nuovo lockdown"

Mascherina indossata sempre, al chiuso e all'aperto, distanza di sicurezza all'interno e di fronte ai negozi, negli uffici pubblici e nei bar. Ad un giorno dall'entrata in vigore delle nuove norme previste dall'ultimo Dpcm del 18 ottobre i parmigiani, in un coro quasi totalmente unanime, approvano le decisioni del governo per far fronte alla crescita dei contagi - anche nel nostro territorio - ed evitare un secondo lockdown.

"È giustissimo rispettare le norme, in particolare la mascherina anche all'aperto e la distanza di sicurezza. Io quando vedo qualcuno senza - ma a Parma non capita praticamente mai - mi chiedo perché non fare un gesto così semplice di tutela di sé stessi e del prossimo" racconta una donna che sta per andare a fare la spesa. "La chiusura delle piazze alle 21? Lo dovrebbero fare sempre perché gli assembramenti di giovani davanti ai locali sono pericolosi e glielo dico da mamma. Mia figlia cerca di evitare, almeno per il momento, certi ambienti. Basta aspettare ancora qualche mese".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Credo che sia l'unica soluzione per evitare di cadere di nuovo nel lockdown generalizzato come nel mese di marzo. Anzi il governo poteva essere anche più coraggioso ma capisco che ci siano anche gli interessi dei commercianti e delle persone che rischiano di perdere il lavoro in caso di chiusura di locali e ristoranti" sottolinea una ragazza in via Farini. "Non dico che non si faccia abbastanza - le fa eco un uomo di circa 50 anni che di lavoro fa l'agricoltore - ma credo che non si ci sia stato il coraggio sufficiente per affrontare l'emergenza sanitaria. Spero che i contagi non continuino ad aumentare come stanno facendo in questi giorni".