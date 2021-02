Covid: divieto di spostamento tra Regioni fino al 25 febbraio

E' vietato spostarsi tra Regioni, comprese quelle gialle, dal 15 al 25 febbraio. E' arrivata la proroga per quanto riguarda il provvedimento, precedentemente attivo fino a lunedì 15 febbraio. Il Consiglio dei ministri - l’ultimo dell’era Conte - ha dato il via libero al decreto legge Covid che proroga il blocco degli spostamenti tra le Regioni fino al 25 febbraio.



Il testo del provvedimento, si legge sul sito di Palazzo Chigi, “proroga, fino al 25 febbraio 2021, sull’intero territorio nazionale, il divieto di spostarsi tra regioni o province autonome diverse, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Come già previsto, è comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione”. Insomma, resta il divieto di spostamento: le uniche eccezioni sono quelle che abbiamo imparato a conoscere in questi mesi e che illustrate nelle Faq pubblicate sul sito del governo.