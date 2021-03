Covid, focolaio alla Città di Parma: 28 casi di positività

Un focolaio di Covid-19 è stato individuato all'interno della Casa di Cura Città di Parma. I casi di positività registrati negli ultimi giorni sono 28, di cui 24 pazienti ricoverati all'interno della struttura sanitaria e 4 operatori sanitari. Lo riporta Repubblica Parma. L'Ausl di Parma ha attivato il protocollo previsto in caso di contagio per contenere la diffusione del virus all'interno dell'ospedale. Alcuni pazienti sono stati trasferiti all'interno del padiglione Barbieri dell'Ospedale Maggiore mentre altri sono in isolamento presso la propria abitazione.