Covid: in arrivo un'ordinanza contro gli assembramenti

Nuove misure per evitare gli assembramenti dopo le immagini delle persone di fronte ai locali, senza mascherina, che sono girate sui social nel primo fine settimana di coprifuoco. Domani, giovedì 12 novembre, la Regione Emilia-Romagna dovrebbe approvare un nuovo provvedimento - un'ordinanza contro gli assembramenti - che va nella direzione di contrastare "il contagio ed invertire la curva pandemica" come affermato dal presidente della Regione Stefano Bonaccini. Il provvedimento, che avrebbe l'obiettivo di evitare la zona rossa o arancione per la nostra città e per i territori della Regione - potrebbe riguardare temi come la mobilità e potrebbe entrare in vigore già dal prossimo venerdì.