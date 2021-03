Covid in classe: casi di positività in 60 scuole

L'emergenza Covid-19 in corso nel nostro territorio, con l'incremento del numero di pazienti ricoverati nei reparti Covid e nelle terapie intensive, si aggrava anche per la presenza di un altro dato negativo, che riguarda i contagi all'interno degli istituti scolastici. Negli ultimi giorni infatti - da venerdì 5 a martedì 9 marzo - sono stati rilevati casi di positività al virus all'interno di circa 60 scuole del nostro territorio, tra la città e i Comuni della provincia. Come previsto dai protocolli dell'Ausl gli studenti e gli insegnanti che sono venuti a contatti con gli alunni positivi sono stati sottoposti al tampone, per escludere la presenza di ulteriori casi di contagio.