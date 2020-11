Covid, locali chiusi alle 18 e coprifuoco: scatta la corsa all'aperitivo in anticipo

Per i parmigiani è stato il primo fine settimana con il coprifuoco. Il divieto di uscita dalla propria abitazione a partire dalle ore 22 e fino alle ore 5 del mattino è scattato infatti a partire da venerdì 6 novembre, così come disposto dall'ultimo Dpcm del Governo. Una misura straordinaria, applicata anche nelle zone gialle come la nostra, per cercare di contrastare il contagio da Covid-19 che anche nel nostro territorio non sembra rallentare.

Il coprifuoco alle ore 22, insieme alla chiusura dei locali alle ore 18, dovrebbe contribuire a evitare gli assembramenti all'orario dell'aperitivo e dopo cena. Se nelle ore di coprifuoco si sono viste pochissime persone in giro e, guardando anche i risultati dei controlli delle forze dell'ordine, quasi tutte con l'autocertificazione ci sono stati alcuni problemi - evidenziate anche da immagini che stanno girando sui social - relativi ad assembramenti nelle ore in cui l'apertura dei locali è consentita. Una corsa all'aperitivo in anticipo - con rischio assembramento - che non rientra certo nelle attività consigliate in questo periodo di emergenza sanitaria.