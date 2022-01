“Ricoveri in forte crescita, situazione preoccupante”

"Per quanto riguarda la situazione covid, stamattina erano presenti in tutta l’azienda ospedaliera 218 malati, di cui 173 al Padiglione Barbieri. Gli altri distribuiti fra i reparti di Malattie Infettive e clinica pneumologica, reparto di Terapia semi intensiva e intensiva in cui ci sono ricoverati 13 malati". La professoressa Tiziana Meschi, responsabile dei reparti Covid all'Ospedale Maggiore è perentoria: "La situazione è in netto incremento, incremento dovuto anche al fatto che i contagi in tutta Italia sono in crescita esponenziale. L'Ospedale Maggiore si sta adattando aprendo di volta in volta moduli dai 20 ai 30 posti letto per fare fonte ai ricoveri crescenti in questa situazione.

E chiaro - conclude la professoressa Meschi - che raccomandiamo nuovamente la vaccinazione per coloro che non l’avessero fatto perché in questo momento la gran parte dei ricoverati in condizioni gravissime sono quelli che non hanno fatto il vaccino. Oltre al mantenimento di tutte le misure di buon senso che abbiamo mantenuto in questi due anni: il distanziamento, il lavaggio delle mani e l’uso della mascherina".