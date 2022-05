Covid, nelle scuole un leggero calo dei positivi

Nella settimana dal 2 all’8 maggio si sono registrati 427 nuovi casi di positività al coronavirus nelle scuole di Parma e provincia, un numero leggermente più basso rispetto a quella precedente (441), così suddivisi: 22 casi nei nidi, 53 nelle materne, 145 nelle elementari, 91 nelle medie e 116 nelle superiori.



“Nella settimana 2-8 maggio - spiega Gianrocco Martino, medico del Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Ausl - si conferma un maggior impatto dell’epidemia nelle scuole primarie e secondarie, che fa registrare da ormai diverse settimane numeri importanti, con una relativa stabilizzazione dei casi nelle scuole dell’infanzia. La fascia 0-14 è stata interessata nel 14% circa della totalità dei casi registrati, valore in aumento rispetto alle scorse settimane.

Nell’ultimo mese, i casi settimanali riscontrati si mantengono costanti, oscillando tra i 400 e i 500 positivi, indice di una circolazione ancora sostenuta del virus. Per questo – sottolinea Martino - raccomando l’adozione di comportamenti prudenti ed il continuo rispetto delle norme vigenti in ambito scolastico, a partire dall’uso corretto della mascherina. Le inchieste epidemiologiche ed il contact-tracing degli operatori AUSL – conclude il Medico - hanno evidenziato che nella maggior parte dei casi il focolaio parte in casa per contatti familiari o risulta legato ad attività ricreative pomeridiane extrascolastiche”.