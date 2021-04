Covid: oggi e domani stretta sui controlli per evitare grigliate clandestine

Stazioni, autostrade, strade principali di scorrimento e centri urbani, oltre all'aeroporto. Tra oggi e domani le forze dell'ordine - polizia, carabinieri, guardia di finanza e polizia locale - intensificheranno i controlli per verificare il rispetto delle normative anticontagio. La stretta ha l'obiettivo di evitare che i parmigiani approfittino dei due giorno di festa per svolgere attività vietate, come per esempio le grigliate per Pasquetta.

Le forze di polizia si sono organizzate per pattugliare il territorio e per verificare il rispetto delle norme anticontagio da parte delle persone che approfitteranno della deroga, prevista dal decreto, per spostarsi per i pranzi e per raggiungere parenti che non vedono da tempo: sarà compito di polizia e carabinieri verificare l'ammissibilità dello spostamento: oltre ai controlli in centro storico a Parma e nei Comuni della provincia ci saranno posti di blocco in stazione - anche quelli periferiche - ai caselli autostradali dell'A1 e dell'A15 e lungo le direttrici principali che portano fuori provincia, come per esempio la via Emilia.