Covid: Parma verso la zona arancione dal 29 marzo

L'aumento del numero di contagi giornalieri a Parma e provincia e in tutta la Regione Emilia-Romagna sta portando probabilmente portando al picco massimo della terza fase della pandemia. E' stato lo stesso presidente della Regione Stefano Bonaccini a ricordarlo nel corso di un'intervista: le sue parole sono parse realistiche ma con qualche elemento positivo. L'indice Rt infatti è ormai sceso sotto la soglia dell'1.25 per la zona rossa. Se la decisione dovesse avvenire, oggi, quindi Parma passerebbe in zona rossa. Con i dati dovessero stabilizzarsi o calare il 29 marzo Parma passerà in zona arancione e ci rimarrà per alcuni giorni, fino al 3 aprile, giorno in cui tutta Italia sarà in zona rossa per le festività pasquali. Poi dal 3 al 5 aprile il nostro territorio rimarrà nella zona di massima allerta.