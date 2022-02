Uno col Covid e l'altro senza patente: sorpresi a spasso per Parma

Controlli a raffica e posti di blocco per verificare gli automobilisti in transito nel fine settimana in città. Il personale delle Volanti ha effettuato numerosi posti di controllo e verificato la regolarità di 71 conducenti con le relative autovetture. Durante uno di questi controlli, sabato notte intorno alle 3.10 in via Emilia Ovest, gli agenti in divisa hanno proceduto al controllo di una Fiat Multipla con a bordo due passeggeri che hanno dichiarato di essere residenti a Fidenza ma di essere venuti a Parma per mangiare al McDonald's. Il conducente, un 19enne con cittadinanza tunisina, risultava particolarmente agitato e alla richiesta di fornire un documento sosteneva di averlo dimenticato a casa, ma di essere titolare di patente di guida. Poco dopo però il ragazzo riferiva di aver trovato la propria carta di identità, ma ammetteva di non aver mai conseguito la patente di guida. Sempre durante il controllo nelle banche dati, inoltre, l’altro passeggero invece, un 18enne tunisino risultava essere in quarantena in quanto positivo al Covid. Gli agenti hanno così chiamato i genitori dei giovani, e una volta sul posto, hanno multato il conducente per guida senza patente. La macchina inoltre è stata sottoposta a fermo amministrativo per un totale di tre mesi e la carta di circolazione del veicolo è stata ritirata. Il 18enne risultato essere nelle liste dei positivi al virus è stato sanzionato per la violazione dell'obbligo di isolamento imposto dall'autorità sanitaria per persone risultate positive al Covid.