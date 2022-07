Covid, report Iss: anche l'Emilia Romagna tra le regioni a rischio alto

Anche Parma è tra le città classificate a rischio alto per il coronavirus. Sono infatti Emilia Romagna, Marche e Valle d'Aosta le regioni classificate a rischio alto per la presenza di più allerte di resilienza, alle quali si aggiunge la Toscana considerata a rischio alto per non aver raggiunto la soglia minima di qualità dei dati trasmessi all'Iss. Nell'ultimo report, i positivi al coronavirus a Parma sono 556, una leggera discesa rispetto all'ultimo conteggio. Non si sono registrati decessi, mentre solo un paziente è rimasto ricoverato in terapia intensiva.

Delle 14 regioni a rischio moderato, sono Abruzzo, Calabria, provincia autonoma di Bolzano, pa di Trento e Umbria le 5 ad alta probabilità di progressione.