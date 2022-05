Covid, scendono i positivi nelle scuole: sono 190

Nella settimana dal 23 al 29 maggio si sono registrati 190 nuovi casi di positività al coronavirus nelle scuole di Parma e provincia, un numero inferiore rispetto a quella precedente (209), così suddivisi: 4 casi nei nidi, 11 nelle materne, 75 nelle elementari, 51 nelle medie e 49 nelle superiori.

“Per quanto riguarda i casi in età scolare - spiega Gianrocco Martino, medico del Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Ausl - continua la discesa della curva epidemica, seppur meno marcata rispetto al precedente periodo di monitoraggio (16 – 22 maggio). L’innalzamento delle temperature può influire sulla diminuita circolazione virale, essendo il Sars-CoV2 un virus tipicamente respiratorio che si trasmette più facilmente in ambienti chiusi e tramite droplets (goccioline di saliva), che col calore vanno incontro ad un rapido processo di essiccamento con conseguente inattivazione virale. Tutto ciò sembra essere confermato oltre che a livello nazionale, anche dall’incidenza registrata negli ultimi 7 giorni sulla popolazione complessiva della provincia di Parma. Incidenza – conclude Martino - prossima ai 200 casi per 100.000 abitanti, valori che non si rilevavano dagli inizi di dicembre quando si affacciava per la prima volta la variante Omicron”.