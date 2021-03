Covid: scuole di Parma e provincia vicino al rischio chiusura

I casi settimanali sono più 200 ogni 100 mila abitanti: in caso di incremento fino a 250 il presidente della Regione potrebbe decretare lo stop alle attività in presenza

Le scuole di Parma e provincia, di ogni ordine e grado sono molto vicine al rischio chiusura. Nella nostra provincia infatti, negli ultimi giorni, sono stati registrati circa 200 casi ogni 100 mila abitanti. Il nuovo Dpcm prevede che i governatori regionali possano disporre la sospensione delle attività in presenza nelle province in cui ci sono 250 o più contagi ogni 100 mila abitanti. Se i contagi dovessero crescere nei prossimi giorni, quindi, il rischio chiusura per gli istituti scolastici sarebbe molto concreto. Per ora le provincie in cui già si supera il limite settimanale sono circa 24 in tutta Italia