Covid, tra i filmati dei negazionisti spunta anche il Maggiore di Parma

Filmare gli ospedali dall'interno, soprattutto i reparti Covid, per "capire effettivamente quanta emergenza ci sia o meno nel nostro Paese" e mostrare "cio' che sta realmente accadendo". E in questo stranissimo reportage è finito anche l'Ospedale Maggiore di Parma, preso di mira dai negazionisti.

Per oltre 7.400 utenti Facebook, l'emergenza sanitaria da Covid-19 "non esiste" e sarebbe tutta una montatura decisa da operatori sanitari "attori" e media che vogliono solo terrorizzare la popolazione. Si chiama 'ospedali emergenza fake news' il gruppo Facebook che in meno di una settimana ha raccolto migliaia di utenti e, anche se forse molti sono solo curiosi di vedere questi filmati, e' vero che in pochi giorni stanno fioccando riprese amatoriali di cittadini 'infiltrati' all'interno di molti ospedali italiani per documentare e testimoniare "che non esiste alcuna emergenza coronavirus". L'immagine di copertina del gruppo e' un avatar umano con il lungo naso 'bugiardo' di Pinocchio che tira una mascherina, e sullo sfondo alcune cellule di Sars-Cov 2. Tutto e' iniziato dal video, diventato virale, postato su Facebook, in cui una video-negazionista entra all'ospedale Sacco di Milano mostrandolo deserto. A poco sono servite, a quanto pare, le smentite alle riprese e le spiegazioni dettagliate sul perche' quella zona dell'ospedale fosse senza personale sanitario, perche' da quel momento (anche grazie alla ricondivisione di operatori dell'informazione con migliaia di seguaci sui social) e' partita una vera e propria escalation.

In prima fila nel gruppo c'e' Daniela Martani, ex Grande Fratello e comparsa in diversi programmi televisivi Mediaset, che conta oltre 40.000 'contatti' tra Instagram e Facebook e che in questi giorni sta filmando vari ospedali italiani per mostrare che il Covid e' tutta una montatura. "Sono stata al Policlinico Gemelli di Roma circa un'ora davanti al Pronto Soccorso dove c'e' anche il percorso protetto covid. C'erano tre ambulanze ferme, l'area di attesa covid vuota. L'unico paziente arrivato 83enne risultava positivo al tampone senza sintomi. Ecco l'emergenza", scrive come didascalia all'ultimo video postato sui social. I post di Martani sugli ospedali vuoti sono tra i piu' cliccati sul gruppo Facebook, aperto il 26 ottobre. Le regole per mandare i video sono semplici: solo data, luogo e orario, niente commenti personali. "Condividi anche tu un video dell'ospedale piu' vicino a te. O se ci lavori, video all'interno dei reparti covid. Documentiamo cio' che realmente sta accadendo! Riprendi nel video uno scontrino o la pagina di un giornale per certificare la data in cui si e' fatto il video. La Tv e le radio ci bombardano di notizie spaventose... ma e' davvero cosi' nella realta'?", si legge nella descrizione del gruppo. Anche se il gruppo e' pubblico, per iscriversi viene chiesta la propria opinione sulla credibilita' dei "mass media ufficiali" (ci credi? "si - ogni tanto - da qualche tempo non piu' - no, da sempre") e cosa si pensi del Covid-19 ("una montatura per far crollare l'economia - un virus che mi spaventa - non lo so, sono in cerca della verita'").

Intanto, mentre alcuni contenuti vengono rimossi da Facebook perche' segnalati dalla community, come riporta L'Espresso, molti utenti si sono organizzati in un gruppo Telegram, gestito da un profilo nascosto che dice di appartenere ad Anonymous. Anche se questo gruppo non e' piu' attivo sono tantissimi i gruppi Telegram con migliaia di iscritti dove girano tesi complottiste e spesso guidati da 'guru' del negazionismo con migliaia di seguaci. Tra i tanti, uno dei piu' attivi e' quello di Cesare Sacchetti, giornalista e blogger, che ogni giorno condivide aggiornamenti sul suo canale 'La cruna dell'ago', che conta 3.116 iscritti, e che parla di "media di regime" e "operazione terroristica del coronavirus".