Covid, via alla dose booster per chi ha completato il ciclo vaccinale da almeno 4 mesi

Si riduce l’attesa minima, in precedenza fissata a 150 giorni. Prenotazioni tramite i consueti canali, le Asl possano comunicare ulteriori modalità sui loro territori. In Emilia-Romagna ciclo completo per il 90% della popolazione over 12 anni, già somministrate più di un milione e 460mila dosi aggiuntive