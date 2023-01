Crack, cocaina e hashish, i carabinieri setacciano i parchi: 2 denunce e 10 giovani segnalati

Due persone sono state denunciate dai carabinieri della Sezione Radiomobile per detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente e per il contestuale porto di armi ed oggetti atti ad offendere. In via Palermo è stato sottoposto a controllo un 21enne italiano, trovato in possesso di poche dosi di marijuana. Ritenendo che potesse detenere altro stupefacente presso la sua abitazione, ha proceduto anche alla perquisizione domiciliare rinvenendo ulteriori 25 grammi della stessa sostanza, oltre a materiale per il confezionamento ed un bilancino di precisione.

Nel parco Falcone e Borsellino è stato controllato un ivoriano di 35 anni, con precedenti di polizia, che veniva trovato in possesso di 10 grammi di hashish, oltre che di denaro contante e due cutter intrisi della medesima sostanza, con lame di 11 e 24 cm. Nel corso del medesimo servizio, sono stati segnalati alla locale prefettura, quali assuntori di stupefacenti dieci giovani a cui sono stati sequestrati numerosi dosi di stupefacenti, fra crack, cocaina, eroina, hashish e marijuana destinati all’uso personale. Complessivamente sono stati sequestrati 1 grammo di cocaina, 30 grammi di hashish, 30 grammi di marijuana e mezzo grammo di crack.