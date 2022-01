Spacciano crack, eroina e ketamina in Oltretorrente: un arresto e tre denunce

Crack, eroina, cocaina, marijuana, ketamina e hashish. E' ricco il campionario di droghe sequestrate dai carabinieri nel corso di alcuni controlli nel quartiere Oltrettorrente, luogo preferito per il divertimento serale da parte di giovani e giovanissimi. Quattro pusher sono stati bloccati dai militari, che hanno sequestrato circa un etto di sostanze stupefacenti. Un 36enne nigeriano, con precedenti penali, è stato arrestato all'interno del parco Ducale: i carabinieri lo hanno visto e gli hanno chiesto i documenti.

L'uomo ha messo una mano nel giubbotto, ha gettato un piccolo involucro e ha tentato di scappare. Per lui sono scattate le manette per resistenza a pubblico uffiiciale e detenzione di droga ai fini di spaccio: in casa aveva 30 grammi di droga, tra cocaina, eroina e crack, oltre ad un bilancino di precisione. Un 22enne francese, trovato in viale Piacenza con 40 grammi di droga, tra ketamina e marijuana, è stato denunciato. Un 22enne e un 24enne del Gambia sono stati invece fermati in via Kennedy con 20 grammi di hashish: anche per loro è scattata una denuncia: uno dei due è stato anche segnalato per non aver ottemperato all'ordine di lasciare il territorio italiano.