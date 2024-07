Cremona, auto nel Po: Ris di Parma al lavoro

Potrebbe essere la casa di Sant'Arcangelo in Romagna, in provincia di Rimini, il luogo in cui Lorena Vezzosi ha perso la vita, probabilmente uccisa dall'ex marito Stefano Del Re. Secondo quanto si apprende, dall'abitazione mancherebbero le lenzuola dal letto matrimoniale e dei cuscini: se Del Re abbia accoltellato la ex moglie nel letto o in altre zone della casa è ancora tutto da valutare, così come altre ipotesi che comunque rimangono al vaglio degli inquirenti. Nei prossimi giorni è atteso un nuovo sopralluogo nell'abitazione a cui prenderanno parte anche gli specialisti dei Ris di Parma alla ricerca di tutte le tracce e gli elementi utili per capire cosa sia successo prima che l'Opel Corsa con a bordo gli ex coniugi finisse nelle acque del Po a Casalmaggiore, nel Cremonese.