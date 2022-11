Crolla un casolare abbandonato nel modenese: in azione anche i vigili del fuoco di Parma

I vigili del fuoco di Parma sono intervenuti nel modenese per il crollo di una palazzina abbandonata, avvenuto alle 2 della notte tra giovedì 3 e venerdì 4 novembre. L'episodio è avvenuto a San Possidonio in via Matteotti, in località "La pioppa". Gli operatori del 115 sono partiti dalla caserma di via Chiavari anche con le unità cinofile per la ricerca di persone. In un primo momento sembrava infatti che all'interno avessero trovato riparo tre persone senza fissa dimora. I Vigili del Fuoco e le unità cinofile hanno effettuato approfondimenti: fortunatamente all'interno non c'era nessuno al momento del crollo.