Dall'omicidio del 40enne che ha difeso l'amica alla strage stradale in via Emilia: i dieci fatti più importanti del 2022

Dall'omicidio di Vitalie Sofroni, accoltellato a morte nel parcheggio di Gaione per aver cercato di difendere un'amica alla strage della via Emilia - il tragico schianto del 30 ottobre in cui hanno perso la vita 4 persone, tra cui tre bambini - all'investimento e uccisione di una donna brasiliana lungo la tangenziale, fino ai quattro morti sulle strade a cavallo tra Natale e Capodanno. Poi la morte del sindaco di Soragna Matteo Concari, che ha avuto un malore durante una cerimonia pubblica e la morte della 21enne Irene Montruccoli, deceduta all'ospedale Maggiore di Parma per un malore improvviso.

Con il 2022 che sta per volgere al termine ecco i dieci fatti di cronaca più significativi dell'anno che stiamo per lasciarci alle spalle.

I dieci fatti di cronaca più significativi del 2022

L'omicidio di Vitalie Sofroni

La sera del 6 luglio il 40enne Vitalie Sofroni è stato accoltellato a morte in un parcheggio di Gaione dal marito della donna che aveva cercato di difendere. Un fatto di sangue che ha sconvolto la tranquilla comunità di Gaione. La donna, che era scappata da casa per cercare di sottrarsi ai maltrattamenti del marito, aveva trovato ospitalità, insieme alla figlia piccola, proprio a casa di Vitalie. La sera dell'omicidio il marito, un 25enne moldavo poi arrestato per omicidio, ha affrontato Vitalie con un grosso coltello da cucina e lo ha colpito a morte, lasciando il suo corpo sull'asfalto, per poi scappare con la figlioletta di soli 9 mesi.

La strage della via Emilia: muoiono una 22enne, suo figlio e i suoi due fratellini

Domenica 30 ottobre una Fiat Stilo, guidata da un 30enne, si schianta contro un'abitazione lungo la via Emilia, tra Parma e Reggio Emilia. Il bilancio è tragico: quattro morti, tra cui tre bambini. Le vittime sono: Shane Hyseni, 22 anni, madre di Mattias Lame, 1 anno e mezzo, Rejana Hyseni, 8 anni e Resat Hyseni, 11 anni, sorella e fratello di Shane. I due bambini vivevano a Parma e frequentavano le elementari dell'Istituto Comprensivo Albertelli-Newton. Il conducente Orjol Lame, unico sopravvissuto e gravissimo in ospedale, risultato positivo ad alcol e droga e già arrestato due volte per reati legati allo spaccio, è stato poi indagato per omicidio stradale.

Donna transessuale investita e uccisa in tangenziale

Sabato 15 ottobre Sabino Da Silva Marciliano, donna trans che stava effettuando un percorso di transizione di genere, è stata investita e uccisa da un'auto lungo la tangenziale Sud di Parma da un'auto poco prima dell'uscita di strada Argini. Residente in Abruzzo la 35enne era ospite di una struttura di accoglienza di Parma: dopo un passato di violenza e di dipendenze era arrivata nella nostra città per uscire dal vortice e rifarsi una vita. Una delle ipotesi è che la vittima stesse scappando da qualcuno: l'altra è che possa essere stata fatta scendere da un'auto che percorreva proprio la tangenziale Sud.

Irene Montruccoli, morta a 21 anni per un malore improvviso

La 21enne Irene Montruccoli, residente ad Arceto di Scandiano, in provincia di Reggio Emilia, è morta nel pomeriggio di domenica 22 maggi all'Ospedale Maggiore di Parma, dopo il trasporto in elisoccorso in ospedale a seguito di un malore improvviso. Da una settimana Irene aveva mal di testa: nella serata di sabato 21 maggio sarebbe stata sottoposta ad una tac all'ospedale di Santa Maria Nuova di Reggio Emilia. La Procura ha aperto un’inchiesta per omicidio colposo, per ora a carico di ignoti.

La morte del sindaco di Soragna Matteo Concari per un malore

Nella mattinata del 3 luglio il sindaco di Soragna Matteo Concari è morto in seguito ad un malore che lo ha colpito all'improvviso mentre stava partecipando al raduno interregionale dei bersaglieri davanti alle Terme di Salsomaggiore. Ad un certo punto, mentre era in corso la cerimonia, il sindaco, che portava la fascia tricolore come i colleghi, si è sentito male e si è accasciato a terra. I sanitari sono intervenuti immediatamente ed hanno cercato di rianimarlo, praticando un massaggio cardiocircolatorio. Per il 45enne non c'è stato nulla da fare: è deceduto.

Muore a 54 anni intrappolata nella sua casa divorata da un incendio

Nel pomeriggio del 5 febbraio Annamaria Pennini, 54 anni, è morta dopo essere rimasta intrappolata al piano superiore della sua abitazione di Sissa Trecasali, dove erano in corso alcuni lavori di ristrutturazione. Il marito è stato più fortunato, è riuscito a uscire dall’abitazione salvandosi. E fino all’ultimo ha sperato che la donna - intrappolata nella casa che era dei genitori - potesse uscire viva da li.

La strage sulle strade tra Natale e Capodanno: quattro morti in sei giorni

Dal 22 al 28 dicembre le strade del parmense sono state disseminate da incidenti stradali gravissimi, che hanno portato alla morte di quattro persone in sei giorni. Un Natale da incubo iniziato con l'incidente alle ore 13 del 22 dicembre a Collecchio che ha portato alla morte dell'80enne Maria Teresa Bardini. Poche ore dopo, alle ore 21 del 22 dicembre, a Viazzano nel comune di Varano dè Melegari: un altro scontro frontale che ha provocato la morte di una donna, la 47enne Monica Supercari. Il terzo incidente mortale si è verificato nella notte tra il 23 e il 24 dicembre, verso le ore 3 e mezza a Parola di Fontanellato. Il quarto incidente si è verificato alle ore 20 del 28 dicembre a Torrechiara: Tiziana Sani di 63 anni ha perso la vita in seguito ad un violento tamponamento.

Via Guidotti, 76enne cade dal balcone del terzo piano e muore

Nella tarda mattinata di giovedì 27 ottobre in via Mario Colombi Guidotti, nella zona della Crocetta a Parma. Un 76enne, che stava effettuando alcuni lavori di pulizia, è caduto dal balcone del terzo piano della sua abitazione. L'uomo sarebbe scivolato accidentalmente dal balcone, proprio mentre era intento ad effettuare alcuni lavori.

Gianpaolo Damato, muore a 24 anni dopo lo schianto in autostrada

Alle 5 di mattina del 13 novembre si è verificato un gravissimo incidente stradale in A1, che ha coinvolto due auto. Sei giovani hanno riportato ferite gravissime: Gianpaolo Damato, un giovane di 24 anni è morto dopo il ricovero in condizioni critiche nel reparto di Rianimazione dell'Ospedale Maggiore di Parma. Il ragazzo, originario di Foggia si era trasferito da poco nella nostra città per motivi di lavoro

Si schianta in moto contro un camion in via Emilia: muore 44enne

La mattina del 13 aprile gravissimo incidente lungo la via Emilia in località Il Moro. Un motociclista 44enne residente a Noceto, Graziano Martorina, è stato sbalzato sull'asfalto ed è morto sul colpo. I A scontrarsi, per cause in corso di accertamento da parte della Polizia locale, sono stati un camion e una moto. I sanitari hanno tentato di rianimarlo per 45 minuti, ma inutilmente